Gadano impulsa ley para promover exportaciones patagónicas con reembolso adicional

Santa Cruz-, La senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, presentó un proyecto de ley que toma como antecedente la Ley 23.018 de 1983 y otras normativas posteriores, así como otras iniciativas parlamentarias similares. Que establece un reembolso adicional a las exportaciones realizadas por los puertos y aduanas ubicados al sur del Río Colorado, con el objetivo de fortalecer las economías regionales, la industria y el empleo patagónico.

“Exportar desde el sur no puede ser una desventaja. Mi objetivo con este proyecto es impulsar la industria, el trabajo genuino y la competitividad de la Patagonia, fortaleciendo nuestra economía y garantizando desarrollo”, sostuvo Gadano.

La iniciativa propone una compensación adicional para los productos originarios o elaborados en la Patagonia, que se exporten en estado natural o manufacturados en establecimientos industriales radicados en la región. El beneficio también alcanzará a los productos transformados en la zona que incorporen insumos de otras provincias, siempre que se genere un cambio en la posición arancelaria.

Según explicó la senadora: “esta medida busca estimular la competitividad y consolidar un desarrollo verdaderamente federal, donde las distancias no sean un obstáculo para crecer”.

El proyecto contempla además que la compensación se aplique exclusivamente a las exportaciones cuyo embarque se realice por puertos o aeropuertos patagónicos, para así contribuir al fortalecimiento de infraestructura regional.

“Santa Cruz y toda la Patagonia tienen un enorme potencial productivo. Cuando crece el sur, crece la Argentina”, concluyó Gadano.

