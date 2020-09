Gerente de SPSE dialogo con un medio provincial de cómo se enteró de la denuncia

Las Heras-, Abuso sexual en SPSE: Qué dijo el gerente, quien instó al trabajador a que denuncie a sus compañeros

José Bilbao, gerente de Servicios Públicos, alentó al trabajador a que acuda a la Justicia. Hoy se reúne con el directorio para resolver si apartan preventivamente a los acusados. Nelson Gleadel, presidente del organismo, está al tanto del caso.

“Me cuesta asimilarlo”, dijo a TiempoSur José Bilbao, gerente de SPSE de Las Heras. El funcionario, que asumió a fines del 2019, se refirió así al caso del trabajador del área de guardia de reclamos que denunció el pasado 15 de setiembre por abuso sexual a sus compañeros, lo que venía sufriendo desde hacía 4 años.

El empleado de 52 años -como publicó TiempoSur en su edición del domingo- apuntó principalmente contra JF, quien lo sometía en su mismo espacio laboral, pero también acusó a otros compañeros por abuso simple y mobbing, es decir, maltrato laboral. Bilbao fue quien lo instó a realizar la denuncia penal.

“Esta persona trabaja en la guardia telefónica de reclamos. Al tiempo saca una boleta por estrés laboral, pero luego fue sacando una boleta tras otras, me interesó hablar con él para saber qué le estaba sucediendo ya que trabaja en un ámbito de atención al público en el cual parecía muy raro que sufra estrés”, relató a TiempoSur.

Luego, mantiene una audiencia con el trabajador quien le cuenta “toda la situación como está detallada en la denuncia”. “Obviamente le digo que para poder tomar medidas, necesito que haga la denuncia, lo que también le aconsejaban la psicóloga y abogada. Me dice que no quería perjudicarse y le dije que no se iba a perjudicar en nada y que de ese modo me da la herramienta para iniciar un sumario administrativo”, precisó.

Producto de los supuestos abusos, que también incluyen actos denigratorios contra el trabajador de parte de media docena de sus compañeros, incluido un jefe directo, cuenta con asistencia psicológica y psiquiátrica.

“Insto a cada jefe que tengo que ante cualquier situación deben tomar cartas en medidas inmediatas, como es un hecho grave o un caso de bullying o cualquier tipo de falencia. Obviamente como se había tomado esa determinación anteriormente, hace ruido que yo lo haya instado a que haga la denuncia, pero en una empresa del Estado, un hecho de este tipo no puede pasar desapercibido”, advirtió Bilbao.

El trabajador acudió al anterior gerente de SPSE. Cuando lo hizo, según consta en la denuncia, el funcionario -del cual su abogada pidió que lo investiguen por omisión del delito- solo “se rió y me corrió diciéndome que deje de joder con tonteras”.

Hoy Bilbao analizará con el directorio de SPSE si apartan preventivamente de sus puestos a los denunciados. Por la pandemia, muchos trabajadores que integran grupos de riesgo están en sus domicilios, por lo cual también deben analizar si pueden dejar de disponer de personal en plena pandemia. El presidente de SPSE, Nelson Gleadel, ya está al tanto de todo.

El trabajador expuso en la denuncia que los abusos por parte de JF “eran peores y más violentos si estaba borracho”, y eran continuos si su turno laboral lo realizaba durante la noche. (“Aparecía a la guardia y me arrinconaba contra la pared, me bajaba el pantalón y me practicaba felatio. Todo era muy violento. Me pegaba piñas si yo me negaba. Me empujaba contra una esquina de la pared y abusaba por mí durante largo tiempo. Esto podía ser varias veces durante la noche. Cada vez que lo veía venir, me ponía tan nervioso que no reaccionaba, me bloqueaba”, contó).

– TS: Es muy difícil preverlo, de hecho es un caso grave e increíble. Pero ¿qué pensó cuando le contó el trabajador lo que le sucedió?

JB: Me cuesta mucho asimilarlo porque el grupo humano con el que me encontré cuando asumí es muy interesante y tenía ganas de trabajar y tenían buenas cualidades, si bien debí hacer cambios bruscos y trascendentales, jamás sospeché una cuestión de este tipo. Como en cualquier lugar lo que había eran comentarios, pero jamás pensé en esta cuestión.

-Con esta denuncia, alienta a muchas personas a animarse a ir a la Justicia.

Cualquier persona que sufre atropellos debe denunciarlo. Existen organismos para hacerlo, aunque este hecho es muy delicado, hay que hacerlo, sea bullying, discriminación, deben denunciar ante el organismo que corresponda.

-¿Esto cambió algo? ¿Estará igual o más atento en lo que suceda o implementará algún tipo de control en la empresa?

Cuando entré y no es que quiera ponerme de ejemplo, pero tomé mis recaudos y puse 25 cámaras para controlar los sectores e instalé GPS en los vehículos de la empresa para saber por dónde andan y seguirlos de manera on line. Tomé precauciones y permanentemente tengo reuniones con el personal y es por eso que me cuesta asimilar esta situación que se dio de forma abrupta.

Que se sepa

Las cámaras que instaló Bilbao servirán para comprobar si JF acudía al turno del trabajador para someterlo sexualmente.

El gerente señaló que es importante que la Justicia actúe lo antes posible para que se conozca “la veracidad o no de los hechos”. “No nos olvidemos que detrás de cada una de las personas (denunciadas) hay una familia e hijos y esta situación no es para nada agradable”, advirtió. (NOTA: TIEMPO SUR)