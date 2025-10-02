Gisella Martínez dialogo con productores rurales, empresarios y personal de salud

El Calafate-, En el marco de la recorrida por las distintas localidades de la zona sur, la candidata a diputada nacional y el vicegobernador recorrieron la villa turística y conversaron con vecinos y actores sociales.

El vicegobernador Fabián Leguizamón junto a la candidata a diputada nacional Gisella Martínez se encuentran en la localidad de El Calafate, donde visitaron la Sociedad Rural de Lago Argentino y fueron recibidos por Roberto Watson y Juan Oyarzo. Durante la reunión, conversaron sobre las necesidades que atraviesa el campo santacruceño, la necesidad de fortalecer la salud en zonas rurales, mejorar las comunicaciones y modernizar herramientas para potenciar la producción, entre otros temas.

En este marco, la abogada radical que integra la lista Por Santa Cruz -encabezada por José Daniel Álvarez- destacó: “En esta reunión resaltamos las oportunidades que se abren cuando el sector privado y el Estado trabajan en conjunto. También reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañando al sector e impulsar más herramientas para el desarrollo y la producción local”.

Por otra parte, Leguizamón y Martínez visitaron la Cámara de Hotelería, Gastronomía, Comercio, Turismo, Industria y Actividades Afines de la villa turística, donde se reunieron con su presidenta, Cecilia Smart, y representantes del sector privado. En la reunión conversaron sobre los desafíos que afrontan los comerciantes y prestadores en temporadas bajas y remarcaron la importancia de consolidar un circuito turístico regional que potencie la interacción entre los distintos actores de la provincia.

Tras la reunión, el vicegobernador hizo hincapié en “el trabajo mancomunado con el Gobierno Provincial para fortalecer el turismo promoviendo nuestros atractivos naturales, entendiendo que es un motor clave para el desarrollo económico y social de nuestra provincia”.

Del mismo modo, Martínez y Leguizamón fueron recibidos por los trabajadores de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Dr. José Formenti, que brinda atención médica a 16 barrios de esa ciudad y releva las problemáticas sanitarias de la zona, como parte de una tarea clave para impulsar mejoras en el sistema de salud.

En este sentido, Gisella Martínez resaltó “la vocación y sobre todo el compromiso de los trabajadores de salud para brindar un servicio acorde a las demandas de la comunidad, como así también el trabajo por parte del Ejecutivo Provincial para reforzar las políticas sanitarias y poder llegar a cada rincón de la provincia”.

Además, Leguizamón y Martínez visitaron a Mario Iglesias, vecino radical de la localidad, empresario comprometido con el crecimiento de Santa Cruz, con quien conversaron sobre proyectos y compartieron visiones acerca de las diferentes propuestas que pueden potenciar el sector empresarial en la provincia y, de esta forma, fortalecer el desarrollo regional.

Finalmente, la candidata a diputada nacional subrayó “la importancia de poder hablar cara a cara con los vecinos de las distintas localidades de la provincia, para escuchar sus necesidades e inquietudes, trabajar en conjunto y poder defender sus intereses y los recursos de la provincia desde el Congreso de la Nación”.

