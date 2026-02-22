Gobernador Vidal encabezara la apertura de sesiones el 01 de marzo

Santa Cruz-, La Sesión Inaugural de la Cámara de Diputados que estará encabezada por el gobernador Claudio Vidal se realizará el 1 de marzo a las 08 horas

Finalmente se dio a conocer que la misma se hará en horas de la mañana, con la presencia de los legisladores, autoridades, medios de comunicación y público en general.

Desde la Legislatura Provincial informaron el horario en el cual se desarrollará la Sesión Inaugural que tendrá lugar en el Centro Polivalente de Arte N° 1 de Río Gallegos, en donde el mandatario provincial brindará un mensaje dirigido al pueblo santacruceño.

La misma contará con la presencia del vicegobernador y presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón; los diputados que conforman el cuerpo legislativo; autoridades; como así también público en general y medios de comunicación.

De esta forma, quedó establecido el lugar y horario de la Sesión Extraordinaria que dará inicio formal al 53° Período Legislativo, con expectativas acerca del discurso y anuncios por parte del Gobierno Provincial en el marco de un nuevo año de gestión.

