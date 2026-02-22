Bomberos participaron de un simulacro en el Jardín 55

Las Heras-, El pasado 20 de febrero, se realizó un importante simulacro en nuestra ciudad.

Desde el la División Cuartel 11° local, participo de un simulacro entre las 11:20 hs y las 12:30 hs.

La misma se realizó en las instalaciones del Jardín N°55 .

Esta modalidad consistió en la participación del móvil de bomberos que se dirigió hasta el mencionado jardín.

El llamado lo realizo una docente y manifestó que estaban realizando un simulacro de incendio sobre la cocina por lo que se procedió a desplazar una línea de devanadera en preventiva, posterior se realizó la práctica de uso de extintores portátiles.

