Gobierno convocó a operadoras y gremios para avanzar en soluciones para la actividad petrolera

Santa Cruz-, Funcionarios provinciales, empresas operadoras y sindicatos analizaron la situación laboral del sector y las definiciones pendientes en los yacimientos maduros del norte santacruceño. El encuentro se realizó en Caleta Olivia.

En línea con las instrucciones del gobernador Claudio Vidal de abordar la situación laboral en los yacimientos maduros de la provincia, funcionarios del Gobierno Provincial, empresas operadoras y representantes de distintos gremios del sector hidrocarburífero mantuvieron este jueves una reunión en la sede del Ministerio de Trabajo en Caleta Olivia, para analizar el impacto del recambio de operadoras en la Cuenca del Golfo San Jorge.

El encuentro fue encabezado por los ministros de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Mata, en el marco del proceso de reorganización de las áreas que anteriormente eran operadas por YPF.

Participaron representantes del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz, Petroleros Privados, la UOCRA, la UTA, UPSRA y Camioneros, junto a empresas operadoras que actualmente desarrollan actividad en áreas maduras del norte santacruceño, entre ellas Brest Oil, Clear Petroleum, Roch y Quintana Energy.

Durante la reunión, Álvarez remarcó la importancia de sostener espacios de diálogo para avanzar en definiciones y brindar previsibilidad a trabajadores y empresas. “Desde el Gobierno Provincial venimos impulsando una mesa de trabajo que permita acelerar los procesos vinculados al traspaso de las áreas que anteriormente operaba YPF y el inicio de las operaciones por parte de las empresas continuadoras”, señaló.

Por su parte, Mata se refirió a la segunda audiencia de conciliación entre las operadoras y el sindicato petrolero, donde se abordaron los despidos registrados en el sector y el traspaso de trabajadores desde la operadora saliente hacia las nuevas compañías y sus empresas contratistas.

“El Gobierno provincial está acompañando este proceso para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los contratos firmados oportunamente. La prioridad es ordenar el esquema laboral, avanzar con el traspaso de trabajadores y evitar nuevas desvinculaciones, dando cumplimiento a la Ley 3.141, y sus modificatorias, que establece que el 90% de la planta de personal debe ser santacruceña”, afirmó.

Durante el encuentro también se analizó el estado del plan de abandono de pozos y la remediación ambiental en las áreas que dejó YPF. Álvarez indicó que continúan las gestiones técnicas para poner en marcha este proceso, que será financiado por la compañía estatal, y estimó que en un plazo de seis a siete semanas la provincia podría contar con el informe definitivo sobre pasivos ambientales.

Desde el Gobierno Provincial se planteó además la importancia de que estas tareas generen empleo y oportunidades para empresas regionales, promoviendo la participación de pymes y trabajadores de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y otras localidades del flanco norte santacruceño.

Visited 315 times, 10 visit(s) today