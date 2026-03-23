Bomberos intervinieron en un choque contra una palma

Puerto Deseado: Los Bomberos del Cuartel 4ta asistieron en una colisión contra un poste de alumbrado.

Este domingo pasado al mediodía, cerca de las 12:50 hs, personal de la División Cuartel 4ta intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles San Martín y Belgrano.

Un vehículo Ford Escort impactó de manera frontal contra un poste de servicios públicos. Al arribo de la dotación en la unidad autobomba 627, los dos ocupantes ya habían sido trasladados preventivamente al nosocomio local por personal sanitario.

Los efectivos procedieron a la desconexión del acumulador de energía (batería) para anular riesgos de cortocircuitos e incendios. Asimismo, se realizó una inspección técnica que descartó la pérdida de fluidos combustibles sobre la calzada.

El operativo contó con la participación de la Comisaría local, Tránsito Municipal y personal del hospital.

Finalizadas las tareas de seguridad, el área quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

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