Gomez: «Cuando Las Heras corre… brilla por una buena causa»

Caleta Olivia-, El Concejal Gomez el pasado fin de semana participo de la 2da Carrera Solidaria en Caleta Olivia, un evento realizado por los senadores Nacionales Natalia Gadano y José María Carambia, donde correr tuvo un sentido más grande: acompañar a quienes más lo necesitan, esta actividad se realizo en beneficio de «AMIGOS DEL HOGAR DE NIÑOS Y NIÑAS».

En este evento Las Heras volvió a dejar huella, porque nuestras deportistas demostraron una vez más que cuando hay pasión, disciplina y corazón, no hay límites. Alcanzando el 1er puesto en sus categorias:

🏅 Susana Barría, categoría 30–39, se lució en los 5 km con un tiempo de 21:29.

🏅 Claudia Arbe, categoría 30–39 no binario, voló en los 10 km marcando 36:44.

🏅Laura Fuentes, categoria 54-59, quien obtuvo el 1er puesto general

Dos representantes de nuestra localidad que nos llenan de orgullo. Gomez les agradeció por inspirar, por esforzarse y por demostrar que Las Heras siempre está presente.

También continuo diciendo que fue un placer compartir la jornada, acompañar y estar cerca.

