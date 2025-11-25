Automovilista choco nicho de gas en Las Américas

Las Heras-, Durante el fin de semana en el barrio Las Américas en la manzana 390, se produjo un choque donde afortunadamente no hubo que lamentar heridos ni victimas fatales.

Lo informado por autoridades policiales es qué un vehículo choco un nicho de gas de una vivienda.

Hasta el lugar debieron concurrir el personal de la División Unidad de Bomberos 11 de nuestra ciudad y hacerse presente una guardia de Distrigas para neutralizar la fuga a mayores.

Los bomberos estuvieron atentos como unidad de emergencia en caso de producirse un foco ígneo.

Controlada la situación ambos entes públicos se retiraron del lugar .

