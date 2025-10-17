Gomez: «Octubre nos mueve, nos une y nos inspira»

Las Heras-, El Concejal Gomez manifestó que: «Porque cuando el deporte se mezcla con la solidaridad, nace algo mucho más grande que una competencia… una comunidad que elige cuidarse y acompañarse.
En el Concejo Deliberante el Edil presento tres proyectos que reflejan el espíritu de Las Heras
El 1° Torneo de Hockey de Choiques Club, uniendo prevención y deporte
La participación de nuestros jóvenes en “La Batalla Final 7” en Rio Gallegos, dejando en alto el nombre de nuestra ciudad
Y la 2° Expo Fitness, que volvió a convocar a familias, instructores y emprendedores por una vida más saludable, también en el marco de Octubre Rosa.
Estos reconocimientos no son solo palabras: son una forma de seguir fortaleciendo valores, salud y comunidad.
Gomez concluyo diciendo; «Porque cuando elegimos movernos, también elegimos vivir mejor»