Gomez: «Octubre nos mueve, nos une y nos inspira»

Las Heras-, El Concejal Gomez manifestó que: «Porque cuando el deporte se mezcla con la solidaridad, nace algo mucho más grande que una competencia… una comunidad que elige cuidarse y acompañarse.

En el Concejo Deliberante el Edil presento tres proyectos que reflejan el espíritu de Las Heras

El 1° Torneo de Hockey de Choiques Club, uniendo prevención y deporte

La participación de nuestros jóvenes en “La Batalla Final 7” en Rio Gallegos, dejando en alto el nombre de nuestra ciudad

Y la 2° Expo Fitness, que volvió a convocar a familias, instructores y emprendedores por una vida más saludable, también en el marco de Octubre Rosa.

Estos reconocimientos no son solo palabras: son una forma de seguir fortaleciendo valores, salud y comunidad.

Gomez concluyo diciendo; «Porque cuando elegimos movernos, también elegimos vivir mejor»

