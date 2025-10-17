Senador Carambia presento importante proyecto para la Alimentación Neonatal

Nacionales-, El Senador Jose Maria Carambia manifesto que; «El amor por una vida puede inspirar políticas que transformen muchas más».

El Senador manifesto que presento en el Senado de la Nación el proyecto Expte. S-1804/25 – Ley VITA: Visión, Inclusión y Territorialidad para la Alimentación Neonatal, una iniciativa que nace del compromiso de garantizar que cada bebé tenga las mismas oportunidades desde su primer día de vida.

La propuesta impulsa la creación de Bancos de Leche Humana en todas las provincias del país, con prioridad para la región más austral de la Patagonia, como en nuestra provincia, donde las distancias y las condiciones climáticas hacen aún más urgente contar con espacios de recolección, conservación y distribución de leche materna.

Además, promueve la entrega de sacaleches a madres donantes y la incorporación de puericultoras en los equipos de salud, para el acompañamiento integral a las familias durante los primeros días de vida de los recién nacidos, fortaleciendo una red de contención, educación y cuidado.

Porque la leche humana no es solo el mejor alimento, sino también una de las primeras expresiones de igualdad y cuidado.

Carambia concluyo diciendo; «Con V.I.T.A. buscamos construir un país donde la nutrición, el cuidado y la equidad comiencen desde el primer día».

