Gomez participo de un Streaming con los chicos de 7mo grado de la EPP N°3

Las Heras-, El concejal Gomez manifestó que; «Compartimos un momento increíble con los alumnos de 7mo, que me invitaron a participar de su streaming escolar».

Gomez continuo diciendo que; «Charlamos sobre democracia, participación, los valores de involucrarse y animarse a preguntar y sobre cómo cada uno puede aportar desde su lugar para mejorar la comunidad».

El edil dijo «Me encantó ver su entusiasmo, sus ganas de aprender y cómo expresan sus ideas con tanta claridad y compromiso.

Les conté también un poco de mi experiencia y los animé a seguir formándose, soñar en grande y nunca dejar de aprender.

Gomez agradeció a los profes por abrir estos espacios que inspiran, escuchan y acompañan a nuestros jóvenes

Cuando les damos voz a los chicos, crece nuestra ciudad.

