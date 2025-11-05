Daniel Uribe fortalece la gestión cultural argentina en México

Santa Cruz-, Firma de convenio de cooperación e intercambio cultural en Nicolás Romero, Estado de México

El gestor cultural y director del Ballet Nacional de la Patagonia – Santa Cruz (Argentina), Daniel Uribe, participó en una importante reunión internacional por el arte y la cultura realizada en el Municipio de Nicolás Romero, Estado de México, encabezada por su presidenta municipal Yoselin Nanyeli Mendoza.

Del encuentro participaron también la Dra. Aranza Zu López, el productor Mauro Ronquillo, autoridades del Gobierno del Estado de México, representantes de la Embajada de Ucrania y miembros del CID-UNESCO (Consejo Internacional de la Danza), en el marco de un trabajo conjunto que promueve el fortalecimiento del arte, la educación y la cooperación entre naciones.

Durante la jornada se firmó un convenio de cooperación e intercambio cultural entre las autoridades locales y los representantes internacionales, con el propósito de impulsar proyectos de formación artística, educativa y cultural durante los próximos años, promoviendo el talento local y la integración de los pueblos a través del arte.

En representación de la República Argentina, Daniel Uribe destacó la importancia de este acuerdo como una herramienta concreta para abrir nuevos espacios de intercambio y difusión cultural entre México, Argentina y otros países miembros del CID-UNESCO, reafirmando el compromiso del Ballet Nacional de la Patagonia con la diplomacia cultural y el trabajo federal.

“El arte tiene la capacidad de unir pueblos, de hermanar culturas y de proyectar nuestras raíces hacia el mundo. Este acuerdo representa un paso más en ese camino de integración y crecimiento compartido”, expresó Uribe.

Con esta nueva alianza, se consolidan los vínculos institucionales entre el Ballet Nacional de la Patagonia – Santa Cruz y organismos culturales de México, fortaleciendo una agenda común de cooperación que incluye formación, festivales, residencias y producciones conjuntas.

