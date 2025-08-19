Gómez Pdte. del HCD, participó de un encuentro con comerciantes para fortalecer el diálogo y la transparencia

Las Heras-, En una reunión convocada por la Subsecretaría de Comercio, Bromatología e Inspección Ambiental de la Municipalidad de Las Heras, donde se hicieron presentes comerciantes, emprendedores gabinete del Ejecutivo y Legislativo compartieron miradas, inquietudes y propuestas para mejorar la normativa vigente y garantizar la salud de la comunidad.

El pasado 12 de agosto. En el marco de la política de Municipio Abierto impulsada por la gestión Ejecutiva local, el concejal Dr. Mauricio Gómez participó de una reunión informativa y participativa con comerciantes de la localidad, junto a autoridades del Poder Ejecutivo Local y por su parte representando al Honorable Concejo Deliberante.

El encuentro, organizado por el Tec. Mesa Omar Subsecretario de Comercio, Bromatología e Inspección Ambiental, el cual mantuvo como eje principal el intercambio de experiencias, sugerencias y planteos vinculados a la actividad comercial, con el objetivo de mejorar la normativa vigente y fortalecer los mecanismos de control y acompañamiento, haciéndose énfasis que la prioridad del sector es la prevención y el resguardo de la salud.

Durante la jornada, los comerciantes expusieron diversas situaciones que les resulta burocrático en la operatividad, planteando inquietudes y proponiendo modificaciones. En ese contexto, el Pdte. del HCD Dr. Gómez destacó: “Debatimos sugerencias, escuchamos experiencias concretas y analizamos posibles mejoras en la normativa. Como concejal, asumo el compromiso de impulsar los cambios necesarios, respetando el deseo de los comerciantes y garantizando, al mismo tiempo, el resguardo de la salud de toda la comunidad. Estos encuentros entre Ejecutivo y Legislativo son profundamente enriquecedores, porque nos permiten encontrar soluciones conjuntas y construir políticas públicas más efectivas”, expresó.

La reunión concluyó con el compromiso de continuar generando estos espacios participativos, donde cada sector pueda expresar sus necesidades y colaborar en la construcción de un desarrollo local equilibrado, transparente y con reglas claras.

