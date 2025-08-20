Se cumplieron los 77° aniversario de la creación de la Universidad Obrera Nacional (UON)

Nacionales-, Este 19 de agosto se cumplen 77 años de la creación de la Universidad Obrera Nacional (UON), actualmente Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la cual fue pensada para que las y los trabajadores y sus hijas e hijos pudieran acceder a la educación superior.

En este contexto, el decano Sebastián Puig explicó que en este nuevo aniversario “no podemos menos que reflexionar sobre la realidad que tenemos las universidades nacionales, los trabajadores y trabajadoras para la que fue pensada por Juan Domingo Perón esta casa de estudios”.

“Estamos ante un momento donde la producción, el trabajo y los derechos se ven menoscabados todos los días, donde la ciencia es rescatada y sostenida solo por quienes la desarrollan, pero sin el apoyo del estado. El desfinanciamiento y el bastardeo del Gobierno Nacional no hace más que deteriorar el crecimiento, pero no nuestra fuerza, convicciones y nuestras ganas de seguir luchando por la educación y la región en la que estamos insertos”, agregó.

El decano de la Facultad Regional Santa Cruz finalizó diciendo que son tiempos de construir de manera colectiva y pensar que siempre y desde hace más de 77 años, a pesar de los embates, locales y nacionales la Universidad Obrera Nacional, hoy UTN, seguirá pensando en la región, sus habitantes y el desarrollo con crecimiento e inclusión para la que fue pensada.

