Gran cierre de Camila Garay en la Feria Provincial del Libro

Provinciales-, El certamen llegó a su fin y su balance es positivo. La gobernadora Alicia Kirchner estuvo presente y entregó un presente a la artista de Las Heras.

Con un cierre a pura música de la mano de la talentosa Camila Garay, la joven de Las Heras que llevó a lo más alto a Santa Cruz en La Voz Argentina, concluyó ayer de manera exitosa la 27 Feria Provincial del Libro organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno Provincial.

El certamen llegó a su fin en instalaciones del polideportivo de Boxing Club, luego de diez jornadas colmadas de talleres y charlas, entre otras actividades, en el Complejo Cultural Santa Cruz.

El evento finalizó ayer por la noche en el polideportivo de Boxing Club

Numerosas figuras nacionales, talleres, disertaciones, presentaciones de libros y espectáculos musicales y teatrales hicieron su paso a lo largo del evento que la cartera cultural del Gobierno de Santa Cruz llevó a cabo en forma virtual y presencial.

De esta forma, cada actividad concretada a través de la presencialidad en el Salón Auditorio del Complejo Cultural, o transmitida por las plataformas virtuales de la Secretaría de Estado de Cultura, contó con un gran acompañamiento de la comunidad santacruceña, quien en el décimo y último día de la feria disfrutó de un mayor despliegue de la oferta cultural, ya que el organismo presidido por Oscar Canto desarrolló una agenda conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social que, por su parte, concretó su jornada “El Estado en tu Barrio”.

En este sentido, a partir de las 14:00 hs. de ayer, vecinas y vecinos de nuestra ciudad pudieron no sólo acceder a realizar trámites de organismos nacionales, provinciales y municipales, sino además asistir a actividades presenciales en el Complejo Cultural, como así también recorrer stands de artesanos y libreros en Boxing Club, para, finalmente, a las 22: 00 hs., disfrutar de la primera presentación de Camila Garay en Río Gallegos desde que saltó al estrellato, tras su presentación en el mencionado certamen de canto de Telefe.

En el transcurso de este megaevento cultural, la gobernadora Alicia Kirchner, junto al ministro de Gobierno Leandro Zuliani y al secretario de Estado de Cultura, Oscar Canto, recorrió los distintos stands, dialogando con los productores y libreros de la feria.

“Estamos muy felices de, una vez más, haber llevado a término esta 27 edición que no sólo nos congrega, sino que además que nos identifica”, expresó el secretario de Estado de Cultura, Oscar Canto, al destacar “el trabajo de todo nuestro equipo de gestión” y en especial “el apoyo recibido constantemente por la gobernadora Alicia Kirchner y nuestro ministro de Gobierno, Leandro Zuliani”.

“Nuestra mandataria provincial tiene una gran sensibilidad para con todas las expresiones culturales y también para con los artistas santacruceños, como la propia Camila Garay que hoy cerró nuestra feria con un gran espectáculo”, concluyó Canto.

“El amor es inmenso”

Antes de subir al escenario, Camila Garay dio sus sensaciones y destacó el cariño “y el amor con el que me recibió la gente de Río Gallegos”. Y agregó: “Estoy muy contenta con la Secretaría de Cultura y la gobernadora Alicia Kirchner, que me regaló algo muy hermoso”.

“Ella me dijo muchas palabras hermosas de aliento y de la importancia de lo que es el artista para la juventud. Me dio muchas ganas de llorar, me emocioné mucho”, dijo sobre su charla con la gobernadora, remarcando que “para mí es sumamente importante Santa Cruz, porque es una de las pocas que llegó a octavos de final de La Voz Argentina, tuve la oportunidad de representarla lo mejor posible”.

Sobre la escena cultural de la provincia, destacó que “hay muchísimos cantantes y artistas, en todos los rubros hay excelencia. Espero que se animen en la próxima La Voz u otro certamen, es sumamente importante para uno cumplir los sueños y llevar a la provincia lo más alto posible”.

“Buen balance”

Por su parte, Oscar Canto se manifestó “muy contento de haber transitado estos 10 días mezclando la virtualidad con la presencialidad. Teníamos temor con las actividades del Complejo Cultural, pero la gente fue muy respetuosa. Las charlas y talleres fueron todo un éxito y tenemos un muy buen balance”.

“Tuvimos muchos números artísticos y sumamos hacedores culturales de otras ramas, porque también representan a nuestra forma de ser, creemos que ha sido un buen cierre y hemos puesto la vara alta, de acá en adelante los cierres de la Feria del Libro deberán ser de este tenor”, agregó.

“Nos parecía muy importante darle lugar a nuestra artista santacruceña Camila Garay, es un esfuerzo, viene de una localidad de la norte de la provincia y fue muy bueno tenerla”, concluyó. (Nota: La Opinión Austral)