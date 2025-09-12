Gran expectativa por la presentación de la Esc. de Judo “Yamamoto#

Las Heras-, Desde el municipio anunciaron que desde el 11 al 14 de septiembre se llevará a cabo en Río Gallegos la concentración de los Juegos Binacionales de la Araucanía y los Juegos Evita 2025.

La Escuela Municipal de Judo “Yamamoto”, a cargo de la instructora Carla Acosta, participará con sus deportistas:

• Lautaro Rizzo

• Martina Nahuelquín

• Mancilla Dolores

• Jeremías Zambrano

• Luca Celso Boldrini

• Vera Sebastián

La escuela ya empredio el viaje rumbo a esta gran experiencia deportiva, llevando el esfuerzo y la pasión del judo herense. ¡Les deseamos muchos éxitos en la competencia!.

