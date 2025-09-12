Fortalecimiento en educación secundaria con capacitaciones en Caleta y Las Heras

Santa Cruz-, En la localidad de Caleta Olivia se llevó adelante una instancia de Capacitación de Procedimientos Administrativos destinada a equipos directivos y docentes de colegios secundarios, organizada por la Dirección Provincial de Educación Secundaria dependiente del Consejo Provincial de Educación.

La jornada desarrollada en el CPES N°6, estuvo a cargo de la coordinadora General de Educación Secundaria, Natasha Peñalosa junto a la Profesora Eva Tapia. Además, se contó con el acompañamiento del equipo supervisivo de Zona Norte.

Al respecto, la directora Provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica, destacó que estas capacitaciones “tienen como objetivo fortalecer las prácticas pedagógicas y de gestión, generando instancias de acompañamiento y actualización para las instituciones educativas”.

La propuesta continuará este miércoles 10 de septiembre, en la localidad de Las Heras, extendiendo así el trabajo articulado en territorio y reafirmando el compromiso de la cartera educativa con la mejora continua del nivel secundario.

