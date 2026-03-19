Hombre detenido por robo calificado en la vía pública

Pico Truncado-, El hecho ocurrió en la ciudad Truncadense, donde una mujer fue interceptada por un hombre que la atacó utilizando un arma blanca. Durante el episodio, el agresor le propinó un golpe en el rostro y le sustrajo dos tarjetas de débito antes de darse a la fuga.

Tras el alerta, personal policial logró localizar al sospechoso a pocos minutos del hecho. Se trata de un hombre de 37 años, quien al momento de ser requisado tenía en su poder dos cuchillos y las tarjetas robadas.

El individuo fue inmediatamente detenido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia. En el procedimiento intervino personal de Criminalística, que secuestró los elementos vinculados al hecho.

El detenido quedó en carácter detenido e incomunicado.

La investigación continúa para esclarecer completamente lo sucedido

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