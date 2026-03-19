Guenchenen agradeció al Intendente y Senador por acompañar el recorrido de obras

Santa Cruz-, El líder de Sipger, Rafael Guenchenen, agradeció a Antonio Carambia, intendente de Las Heras, y José María Carambia, senador nacional, por acompañarlos en una recorrida de las obras que se están llevando adelante en la localidad.

Guenchenen manifestó que Las Heras atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años, y esa realidad también golpea al sindicato que represento. La salida de YPF no es un dato menor, impacta directamente en el trabajo, en la actividad económica y en la vida cotidiana de toda la comunidad.

En ese contexto, sostener, organizar y proyectar no es sencillo. Es un esfuerzo que recae sobre el municipio y también sobre quienes tienen la responsabilidad de representar a la provincia en el Congreso.

Rafael también continúo diciendo que; “Hay una tarea cotidiana, muchas veces silenciosa, que implica gestionar, insistir y defender los intereses de la región en un escenario que no ayuda. Tanto la comisión directiva de SIPGER como las autoridades municipales lo estamos haciendo”.

También lo venimos expresando en la calle, y en Las Heras se vio con más fuerza que en otras localidades. Allí realizamos una de las asambleas públicas más importantes en defensa de la actividad frente a la decisión del presidente de YPF, Horacio Marín de avanzar de manera unilateral con el abandono de los yacimientos convencionales, manifestó el líder sindical del petróleo.

El secretario general continúo diciendo que; “Otra se realizó en Caleta Olivia. Los lasherenses han demostrado una y otra vez que no son indiferentes cuando se trata de defender lo que es de la provincia.

Por eso esta obra tiene un valor particular. No es solo un edificio. Es un espacio que se está construyendo para el encuentro, la discusión, el trabajo y la organización. Un lugar para acompañar, sostener y también dar las peleas que hagan falta.

Los Carambias también pudieron recorrer las obras en Caleta Olivia, donde pudieron ver el trabajo que se sigue sosteniendo, con esfuerzo y pese a todo. Tenemos que seguir avanzando, invirtiendo, trabajando y defendiendo lo que es nuestro. La charla que tuvimos junto a los intendentes Pablo Carrizo, Pablo Anabalón y Pirri Martínez marca un punto de partida importante.

La articulación entre el municipio, la representación en el Congreso y las instituciones del territorio es clave para atravesar esta etapa. Cuando hay decisión de trabajar en esa dirección, se generan condiciones para sostener y proyectar.

Desde el sindicato vamos a seguir acompañando a los trabajadores y a la comunidad de Las Heras, sosteniendo lo que haga falta en un momento que exige responsabilidad de todos.

Seguimos convencidos de que fortalecer nuestras instituciones también es una forma de sostener a cada localidad cuando más lo necesita. Ese es el camino.

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