Hombre en crisis, disparo al aire y amenazó con quitarse la vida

Pico Truncado-, Un hombre oriundo de Cañadón Seco fue rescatado tras amenazar con suicidarse en el predio del ferrocarril. La policía logró que entregara el arma sin que nadie resultara herido.

Un dramático episodio se vivió en la tarde del jueves en Pico Truncado, cuando un hombre en crisis emocional efectuó un disparo al aire y amenazó con quitarse la vida. La rápida intervención de la Policía y del personal médico permitió contener la situación y evitar una tragedia.

El hecho ocurrió pasadas las 15 horas en el histórico predio del ferrocarril, ubicado en la intersección de la Avenida Gregores y Mariano Moreno, en pleno casco urbano de Pico Truncado.

Vecinos que transitaban por la zona fueron testigos de una escena cargada de tensión: un hombre, visiblemente alterado, portaba un arma de fuego y advertía que iba a quitarse la vida.

Según pudo saber La Opinión Austral, el sujeto -que sería oriundo de Cañadón Seco– habría efectuado un disparo al aire antes de comenzar con las amenazas, generando alarma entre los transeúntes y los comerciantes del sector. Inmediatamente, el llamado de emergencia al 911 movilizó a efectivos de la Policía de Santa Cruz y a personal del Hospital Distrital, quienes llegaron al lugar en cuestión de minutos.

Los primeros en arribar fueron agentes de la División Comisaría Primera, quienes establecieron un perímetro de seguridad para evitar riesgos a terceros. Luego, un equipo de contención dialogó con el hombre, intentando persuadirlo para que entregara el arma y desistiera de su accionar. La tensión se mantuvo durante varios minutos, mientras el hombre alternaba entre momentos de calma y episodios de profunda angustia.

Finalmente, tras un paciente trabajo de negociación, los efectivos lograron que depusiera su actitud y entregara voluntariamente el arma de fuego.

De inmediato fue asistido por personal médico y trasladado al nosocomio local, donde recibió atención y contención psicológica. Afortunadamente, no resultó herido ni hubo terceros lesionados.

(Nota: La Opinión Austral// Foto Periódico Las Heras)

