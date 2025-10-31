Se continua avanzando en calles del Barrio Malvinas

Las Heras-, El Intendente Carambia manifestó en sus redes sociales que; «Seguimos transformando Las Heras».

Carambia anuncio que se están avanzando con el adoquinado de la calle Veteranos de Guerra, en el Barrio Malvinas.

Como datos anuncio que son 1.320 m² que pronto quedarán completamente adoquinados, mejorando la circulación y la infraestructura de nuestra ciudad.

El Intendente pide la colaboración de los vecinos, evitando circular por las zonas donde las obras se encuentran en ejecución, para cuidar el trabajo de todo el equipo y avanzar con mayor rapidez.

Gracias a cada trabajador municipal por su compromiso diario y a todos los vecinos que acompañan este proceso de transformación.

