Hospital Distrital agradece donaciones por parte de la empresa JCM

Las Heras-, Desde el nosocomio local, hace un agradecimiento especial.

Desde el Hospital, quieren expresar su mas profundo agradecimiento a la empresa JCM por la donación de 4 bobinas de papel, un aporte muy valioso para el funcionamiento diario de la institución.

En particular, se destaca la colaboración de Camila Gutiérrez, referente de seguridad de la empresa, quien hizo posible este gesto solidario.

El mensaje final del hospital es: «Gracias por acompañarnos y por demostrar, una vez más, que el compromiso con la salud de la comunidad se construye entre todos».

