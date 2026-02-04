Inscripciones al Ciclo Básico Común 2026 de UBA XXI para estudiantes santacruceños

Santa Cruz-, Del 02 al 18 de febrero // La Cámara de Diputados de Santa Cruz -a través del vicegobernador Fabián Leguizamón- y la subsede UBA XXI Río Gallegos invitan a los interesados en general a inscribirse gratuitamente.

La subsede UBA XXI Río Gallegos informa que desde el 02 al 18 de febrero de 2026 se encontrará abierta la inscripción a UBA XXI, el programa de la Universidad de Buenos Aires que permite cursar el Ciclo Básico Común (CBC) de manera libre, irrestricta y gratuita.

La puesta en marcha y continuidad de la subsede UBA XXI en Río Gallegos responde a una decisión política impulsada por el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, que comenzó a implementarse a partir del segundo cuatrimestre del año 2025 y que continuará fortaleciéndose en 2026, con el objetivo de ampliar el acceso a la universidad pública y garantizar igualdad de oportunidades educativas para la comunidad santacruceña.

De esta forma, los estudiantes santacruceños además de cursar las materias del Ciclo Básico Común de forma virtual, por primera vez podrán rendirlas de manera presencial en Río Gallegos sin tener que viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aliviando la economía de las familias que se esfuerzan en brindar un futuro profesional para sus hijos.

Vale recordar que la subsede funciona en la Biblioteca Legislativa “28 de noviembre” de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz, ubicada en calle Alcorta N° 465 de la ciudad de Río Gallegos. Los interesados podrán acercarse de lunes a viernes de 10 a 14 horas, enviar un mail a:

coordinacion.ubaxxi@diputadosdesantacruz.gob.ar o para más información ingresar a la página web diputadosdesantacruz.gob.ar

De esta forma podrán inscribirse aquellas personas que deseen ingresar a la Universidad de Buenos Aires, estudiantes que estén cursando los dos últimos años de la escuela secundaria y egresados del nivel secundario que quieran iniciar estudios universitarios. Para inscribirse, los interesados deberán contar con DNI argentino actualizado, ingresar al sitio web uba.ar/ingresouba y completar los siguientes pasos:

– Inscripción a la UBA (Pre-ingreso)

– Entrega de documentación en sede del CBC

– Inscripción a materias de UBA XXI correspondientes al primer cuatrimestre 2026: fechas a través del SIU Guaraní desde el 13/02/2026 hasta el 01/03/2026.

Actualmente, la subsede UBA XXI Río Gallegos cuenta con 24 estudiantes inscriptos, de los cuales 13 han alcanzado la instancia de exámenes finales en las materias Introducción al Pensamiento Científico (IPC) e Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (ICSE). En dicha sede, los estudiantes disponen de un espacio físico de estudio; materiales virtuales y didácticos; y el apoyo de docentes tutores habilitados por la Universidad de Buenos Aires que brindan acompañamiento académico en turno mañana y tarde, y toman exámenes parciales y finales.

