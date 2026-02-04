Cañadón Caracoles: cuando la escalada se vuelve posible para todos

Santa Cruz-, Una experiencia pensada para quienes nunca escalaron: sin mitos, con seguridad y tiempo, en el imponente Cañadón Caracoles.

¿Por qué la escalada parece un deporte para pocos? La realidad es que puede ser una experiencia posible para casi todos. Desde ese lugar, Gina, emprendedora de Los Antiguos, empezó a pensar el bautismo de escalada como una forma de abrir la actividad.

“La idea del bautismo surge pensando en aquellas personas que nunca subieron una roca, o tuvieron la experiencia ni en palestra ni en roca natural, y hacerlo accesible para los que se animen”, cuenta. “Sacar la idea de que es solo para preparados y que es un deporte para pocos, con el equipo adecuado y con un instructor adecuado es algo que casi todos pueden hacer”.

El bautismo de escalada no busca formar escaladores expertos. “Lo que queremos lograr es acercar a la escalada, a este ambiente tan lindo y natural, en este cañadón imponente, y que vivan una experiencia distinta, con esa adrenalina que da la roca, pero con la seguridad que esto requiere”.

Los límites, dice Gina, los pone cada uno. «Pueden participar niños desde los 6 años y también adultos mayores, hasta los ochenta años».

La seguridad es el eje central de este tipo de propuestas. “Los participantes están todo el tiempo asegurados con una cuerda, con uno de nosotros abajo sosteniéndolos. Con casco, con arnés, con todas las normas de seguridad correspondientes y siempre uno de los extremos está atado a uno de nosotros”.

El Cañadón Caracoles como escenario

El bautismo se realiza en un marco natural inmejorable como lo es el Cañadón Caracoles, el camino de ingreso a Cueva de las Manos. Gina lo describe como “un cañadón precioso, de gran inmensidad. Un lugar único y un escenario ideal para realizar la escalada”.

El sector de escalada posee mas de 60 vías con distintos grados de dificultad. “Hay vías iniciales, que son las recreativas que usamos nosotros, pero también hay de todos los niveles pensadas para escaladores que ya tienen su equipo”.

Es una propuesta de día completo. “Los buscamos por el alojamiento, tanto en Perito Moreno como en Los Antiguos. Llegamos al cañadón, preparamos la pared, el equipo, y empezamos la actividad”.

La propuesta incluye el traslado, pero también se pueden encontrar directamente en el lugar si así lo prefieren o si se quedaron a dormir en el camping del cañadón Caracoles.

Durante la jornada hay pausas, tiempos y acompañamiento constante. “Cortamos para almorzar, después seguimos escalando y por la tarde, antes de regresar, hacemos la merienda”. El traslado también suma horas. “Desde Los Antiguos hasta el cañadón son unas dos horas y media en total, así que es un día prácticamente completo, recreativo”.

La actividad requiere reserva con anticipación. ¿Cuánto tiempo antes? “Con dos o tres días está perfecto, pero si ya saben que van a venir a la zona, estaría buenísimo que nos digan entre qué fechas van a estar, así lo vamos organizando”.

Se trata de vivir la experiencia completa. El bautismo de escalada es una forma distinta de encontrarse con la roca y con uno mismo, en medio de la estepa.

Para mayor información, visitar sus redes sociales: Huellas Aventura Sur

Visited 7 times, 1 visit(s) today