Intendente junto a la comision de residentes Jujeños

Las Heras-, El mismisimo intendete Antonio Carambia, fue quine anuncio que ayer visito el Centro de Residentes Jujeños de nuestra localidad.

En la reunion se charlo sobre cómo vienen trabajando, cuáles son sus necesidades y de qué manera la Municipalidad puede seguir trabajando juntos para fortalecer la comunidad y generar más espacios de encuentro.

Carambia manifesto que en; «Estos momentos son valiosos, porque nos permiten escuchar de primera mano a los vecinos y seguir construyendo una Las Heras más unida».

