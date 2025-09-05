Finalmente los conductores no sufrieron heridas de consideración

Las Heras-, Según el parte policial, la División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, el dia 3 de septiembre del corriente año, alrededor de las 17:10 horas, personal de la División Comisaría Primera de Las Heras fue requerido en la intersección de las calles Gobernador Gregores y Luis Piedra Buena, debido a una colisión vehicular.

Al arribar a la zona, se constató que dos rodados habían protagonizado un siniestro vial, tratándose de un Volkswagen Nivus y una Toyota Hilux.

Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos ingresó al patio de una vivienda ocasionando daños en el cerco perimetral, mientras que el restante impactó contra un árbol de la vía pública.

Ambos conductores fueron trasladados al nosocomio local para su revisión médica, no registrándose lesiones.

En forma paralela, intervino una dotación de la División Cuartel 11° de Bomberos de Las Heras, quienes realizaron tareas preventivas consistentes en la apertura de los capots, desconexión de baterías y despliegue de una línea de seguridad para evitar riesgos mayores, dejando la zona en condiciones seguras.

Los vehículos involucrados fueron entregados a sus propietarios, en tanto que se labraron las actuaciones correspondientes con conocimiento del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de la localidad.

División Comunicación y Difusión – Policía de la Provincia de Santa Cruz

Visited 222 times, 8 visit(s) today