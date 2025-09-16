Intendente recibió a joven emprendedor

Las Heras-, Desde la cuenta del Intendente Antonio Carambia, anuncio que días atrás recibió al joven Santino.

Santino tiene tan solo 13 años, es de Las Heras y ¡ya está creando piezas increíbles en su impresora 3D!

El Intendente manifestó que; «Nos encanta ver a jóvenes como él animarse a emprender y a mostrar su talento».

También Carambia invito a la comunidad apoyar a nuestros jóvenes, en este caso y oportunidad, haciendo la invitación que sigan la cuente de Instagram.

Allí podrán seguirlo, apoyarlo y descubrir todo lo que hace 👇

https://www.instagram.com/impresionarte.3d2025 …

