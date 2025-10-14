Intendente recibió a los cocineros y ayudantes del Chori Mundial de 393 Mts

Las Heras-, El Intendente manifestó en sus redes sociales; ¡Las Heras sigue haciendo historia!

Carmabia manifestó que este lunes recibió en en su despacho a todos los referentes que hicieron posible el choripán más largo del mundo, con sus 393 metros de puro trabajo, esfuerzo y orgullo lasherense.

Carambia quiso agradecer de corazón a los clubes, las escuelas, comerciantes, los antiguos pobladores, los vecinos y a cada persona que formó parte de este gran logro mundial.

Tambien manifestó que sin ellos nada de esto hubiese sido posible. Una vez más, gracias.

De la reunión se supo, que se hablo para el años que viene intentar romper nuevamente el récord así siga siendo de Las Heras, pero la idea es apostar a la unión y compromiso con los ciudadanos en ese momento.

