El alfajor Lasherense ahora Sub-Campeón en fiesta nacional en Córdoba

Las Heras-, Los creadores del alfajor local rastros de Ñandu, anunciaron que hay novedades y es que se consagraron subcampeones en la Fiesta Nacional del Alfajor, la mas importante del país.

Este fin de semana, en el marco de la 27° Edición de la Fiesta Nacional del Alfajor en La Falda, Córdoba, sorprendió con un ganador impensado y como sub campeon el alfajor del sur.

La ceremonia de premiación, uno de los momentos más esperados, reconoció la creatividad y la calidad de los alfajores en diversas categorías.

Alfajor de chirimoya alegre, el gran ganador

La 27ª Fiesta Nacional del Alfajor, celebrada este fin de semana en La Falda, Córdoba, coronó a una innovadora propuesta mendocina con el codiciado Alfajor de Oro. La marca Tub Vicio se alzó con el máximo galardón por su original alfajor de chirimoya alegre, una creación que cautivó al jurado entre las 470 variedades presentadas de todo el país.

El evento, que se ha consolidado como la fiesta más dulce de la Argentina, congregó a más de 90 expositores y miles de visitantes en la Avenida Edén. La ceremonia de premiación, uno de los momentos más esperados, reconoció la creatividad y la calidad de los alfajores en diversas categorías.

Mendoza, la gran ganadora

La provincia de Mendoza fue la gran protagonista de la noche, no solo por el Oro, sino también por llevarse otros premios importantes. La marca Entre Dos obtuvo el galardón al Mejor Alfajor Libre de Gluten y también al Mejor Alfajor de Chocolate Blanco.

Los ganadores por categoría fueron:

Mejor Stand: Tub Vicio (Mendoza)

Libre de Gluten: Entre Dos (Mendoza)

Alfajor de Fruta: Colores Serranos (Córdoba)

Chocolate Blanco: Entre Dos (Mendoza)

Alfajor Regional Cordobés: Colores Serranos (Córdoba)

Dulce de Leche: Janiz (Buenos Aires)

Chocolate Negro: Alfa Cheese (CABA)

Innovador: Tub Vicio (Mendoza) – Alfajor de chirimoya alegre

Alfajor de Oro: Tub Vicio (Mendoza)

(Fuente: Ambito y PLH)

