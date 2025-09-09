Intendente y Diputado brindaron apoyo a clubes No municipales

Las Heras-, El mismísimo Intendente Carambia manifestó que se reunió con los referentes de los primeros 8 clubes de diferentes disciplinas de nuestra localidad.

El motivo fue apara que recibieran un aporte económico de $500.000 y de esta manera ayudarlos a que puedan seguir creciendo.

Carambia junto al diputado Jara manifestó que: “Desde el Municipio y desde la Intendencia vamos a seguir acompañándolos, como siempre lo hicimos, porque creemos que el deporte es un lugar de encuentro, de formación y de contención para nuestros jóvenes y las familias de Las Heras”.

Seguimos trabajando para que cada club tenga más oportunidades y mejores condiciones para desarrollarse.

