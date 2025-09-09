Gran participación en la Feria Anual del Libro XXIV

Las Heras-, Desde la municipalidad, comunicaron que durante el Fin de semana se vivieron jornadas imperdibles en Las Heras!

El pasado viernes arrancó la Feria Anual del Libro, una oportunidad única para quienes aman la cultura, la literatura y el arte.

El evento fue durante el fin de semana en el Complejo municipal “11 de Julio” en la cancha nueva.

Los vecinos pudieron disfrutar de los stands, las charlas y todo lo que esta gran edición tiene preparado para vos.

Además, participaron distintos oradores en las jornadas, y los niños tenían lugares de esparcimiento para dibujar y jugar.

#IntendenciaAntonioCarambia

