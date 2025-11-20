Intentaron estafar con un comprobante trucho de $2,3 millones

Las Heras-, Una joven emprendedora de Las Heras denunció haber sufrido un intento de estafa millonaria luego de que un hombre, que se presentó como “Juan Carlos Godoy”, le enviara un comprobante adulterado por 2.300.000 pesos e insistiera durante horas para que le “devolviera” el dinero. La maniobra quedó frustrada gracias a la rápida reacción de la víctima, que advirtió la falsedad del recibo bancario y bloqueó al presunto estafador.

El hecho ocurrió este martes, cuando Alexandra Sosa —quien desde hace más de 12 años sostiene a su familia con ventas online de ropa, muebles y artículos del hogar— recibió un pedido de compra por una promoción valuada en 230.000 pesos. Tras solicitarle su alias, el supuesto comprador le envió un comprobante que, lejos del monto acordado, indicaba una transferencia por diez veces más.

La joven explicó que, al notar el desfasaje, respondió de inmediato: “Jamás me llegó esa plata. Le dije que era mentira y siguió insistiendo hasta que lo bloqueé”. Sin embargo, la presión del hombre aumentó: aseguraba que su “señora” estaba “por cancelar la operación” y que ella debía realizar un reintegro inexistente.

La insistencia continuó desde distintos números telefónicos. Primero tomó contacto por WhatsApp desde el +54 9 297 505-2217 y luego volvió a llamar desde el 351 681 9824, una línea con característica de Córdoba. Todo indica que la identidad brindada era falsa y utilizada únicamente para intentar la maniobra.

Sosa remarcó el esfuerzo que pone diariamente en su actividad comercial, una tarea de la que depende su economía familiar. “Soy emprendedora, trabajo todo el día para vivir. Hace 12 años me dedico a esto. Me la rebusco como puedo. Esto fue un momento amargo, pero por suerte no pasó a mayores”, expresó. Decidió hacer pública la situación para alertar a otros comerciantes locales ante modalidades similares. (La Opinión Austral)

