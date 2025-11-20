Vendía cosas robadas en las redes y fue atrapado

Pico Truncado-, Robo en una vivienda y vendía las cosas vía Facebook. Un reconocido delincuente de apellido Torres robo en una vivienda de la calle Formosa un inodoro y un lavamanos completo con su pie de apoyo y a las pocas horas era ofrecido en redes sociales por el citado Torres.

Esto fue lo que informo la propietaria de la vivienda a las autoridades policiales y que ella en forma anónima había acordado con el delincuente comprarle las cosas.

Cuando personal de la División Comisaria Primera local se dirigía a la morada de la damnificada para obtener mas datos sobre el robo, fueron alertados que Torres a bordo de un Ford Focus, color negro conducido por una mujer mayor de edad, cargaba con los elementos robados y aparentemente se dirigía al barrio 400 para poder venderlas.

En un rápido rastrillaje y operativo cerrojo se logra individualizar el auto descripto del cual desciende una mujer mayor de edad que conducía el mencionado rodado y un masculino mayor de edad de 24 años, a quien la policía le solicita que exhiba el baúl del rodado y este accede voluntariamente donde a simple vista se puede divisar un inodoro y una pileta lavamanos y un pie de apoyo.

Ante esta situación las autoridades policiales dieron intervención al Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1 a través de la Secretaria de Turno D´archivio Sayra quien con la autorización del juez ordeno la requisa vehicular y posterior secuestro del mismo y la aprehensión y posterior detención por robo del masculino en mención quien cumplido los plazos legales procedió a fijar domicilio para la causa y recuperar la libertad.

