Investigan homicidio de un joven en Truncado.

Pico Truncado-, Según fuentes policiales, a las 00:25 Hs, aproximadamente, fue solicitada la presencia policial en la calle Moyano entre Roca e Irigoyen en virtud de haber un disturbio en una vivienda.

Al arribar el personal policial se avizora a una persona de sexo masculino tendida en el piso con manchas de sangre en sus prendas y son informados que el mismo había sufrido heridas con un arma blanca y a su vez habrían recibido los uniformados relatos sobre el autor de las agresiones.

Rápidamente la victima fue trasladada al nosocomio local donde lamentablemente termino perdiendo la vida, pese a los denodados esfuerzos médicos para salvarle la vida.

Por el hecho se produjo la aprehensión de un masculino de 27 años de edad, que luego por disposición de la justicia quedara detenido en carácter de incomunicado hasta que se proceda a tomarle declaración indagatoria.

La victima fatal de este homicidio es un masculino mayor de edad de 24 años.

Por el hecho tomo intervención el Juzgado de instrucción Penal y Juvenil N° 1 que ordeno que el Gabinete Criminalístico local realicé tareas de rigor en el domicilio donde se suscitaron los hechos y que a la victima se le realicen estudio de rigor forense.

