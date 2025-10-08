Jara y Carambia entregaron a Distrigas planos y mensuras de varias manzanas

Las Heras-, El Diputado Javier Jara, utilizo sus redes sociales para informar que se reunio con el Presidente de Distrigas el Sr Marcelo De La Torre y a pedido del Sr Intendente Antonio José Carambia le entrego la copia de los planos y mensuras que se hicieron desde el municipio por un valor de $ 32.476.800 pesos.

De esta manera Distrigas esta en condiciones de llamar a licitación la obra de gas para distintas cuadras.

El Diputado manifestó que las Manzanas que están listas son (quinta 69, 70 , 93 , 922 , 94 y 95 Sección 6 Circunscripción 1 ( Correspondientes al Barrio Néstor kirchner en su totalidad) y a mediados del mes de Noviembre se comenzarían las obras, con el apoyo logístico también de la Municipalidad de Las Heras.

