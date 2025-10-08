Se realizo un encuentro de Directores Hospitalarios

Santa Cruz-, Desde el Hospital Distrital local, informaron que se participo del 𝗘𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗛𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀

El 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗛𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗢𝗱. 𝗙𝗮𝗯𝗶á𝗻 𝗕𝘂𝗿𝗴𝗼𝘀 y la 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗮 𝗔𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗱𝗮 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗦𝗿𝗮. 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗟𝘂𝗷𝗲𝗮 participaron del encuentro convocado por el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, encabezado por la ministra 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗥𝗼𝘀𝘀.

Esta importante reunión tuvo como objetivo profundizar e implementar políticas sanitarias en toda la provincia, fortaleciendo la gestión y el trabajo conjunto entre los hospitales.

Durante la jornada se abordaron diversos ejes de trabajo:

Presentación de nuevos equipos de conducción hospitalaria.

Reconocimiento a directores salientes.

Presupuesto y planificación.

Evaluación de actividades territoriales.

Promoción de la convocatoria de profesionales médicos.

Además, se entregó equipamiento destinado a los hospitales y se presentó el nuevo ejemplar de la 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗲𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗦𝗮𝗹𝘂𝗱 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮𝗹 𝘆 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗡𝗶ñ𝗲𝘇, una herramienta clave para el seguimiento integral de la salud materno-infantil.

El 𝗛𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗟𝗮𝘀 𝗛𝗲𝗿𝗮𝘀 continúa participando activamente en estos espacios de gestión y fortalecimiento del sistema de salud público provincial. #AreaDeComunicacion

