José María Carambia en el debate por la Ley de Glaciares

El legislador de Santa Cruz adelantó el voto negativo de su bloque durante la sesión sobre la modificación de la Ley de Glaciares y remarcó: «Es una autorización tácita encubierta para que puedan hacer lo que quieran donde sea».



Tras la aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea —con 69 votos a favor y 3 en contra—, el Senado de la Nación inició el tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares. En ese contexto, el legislador santacruceño José María Carambia (Por Santa Cruz) tomó la palabra y adelantó el voto negativo de su bloque.

“En mi provincia, hoy tenemos minería y proyectos con la ley 90/10, pero entendemos que está muy mal redactada (la nueva Ley de Glaciares), va a generar muchísima interpretación y esa interpretación no quiero que quede en manos de cualquier gobernante provincial de ningún lado. Como estaba la ley anterior es mucho mejor, por eso vamos a votar en contra“, aseveró.

Para Carambia, “el artículo seis genera mucha libre interpretación (…) genera cada interpretación de cada gobernante de cada provincia, de cada lugar. Entonces mañana un gobernante, por ejemplo, de Santa Cruz, que somos una provincia donde sí hay pingüinos, se le ocurre y nos mete minería en el glaciar Perito Moreno, se le ocurre y van a decir que no afecta relevantemente el glaciar y vamos a un pozo petrolero”.

Y amplió: “La forma de redacción, para nuestra interpretación, es una autorización tácita encubierta para que puedan hacer lo que quieran donde sea. No divide la zona periglaciar del glaciar, son cosas completamente diferentes y tienen que tener normativas distintas”.

Sostuvo que “como dijo la exgobernadora Alicia Kirchner, hace 28 años tenemos minería en nuestra provincia y todavía seguimos con muchas localidades sin los servicios básicos (…) falta mucho por hacer, la plata no llega al vecino común”.

Carambia subrayó que la nueva ley “no diferencia los tipos de minerales, es lo mismo para todos, por ejemplo: en el agro te diferencia lo que es la soja y el trigo y diferencia la regalía. Acá es del 0 al 3 y del 3 al 5 para el nuevo emprendimiento, pero interpreta como si fuese todo lo mismo: pero no es lo mismo el litio, que el oro y el cobre”.

Hizo hincapié en que en su ciudad, Las Heras, “me tomo un avión y voy hasta Comodoro Rivadavia, el aeropuerto más cercano. Y cuando me lo tomo, más de la mitad del avión está lleno de trabajadores mineros que vienen de provincias del norte a trabajar a Santa Cruz. En la provincia tenemos la ley 90/10, que significa que 90 por ciento de los trabajadores tienen que ser santacruceños, las empresas no lo cumplen“.

En tal aspecto, sentenció: “Yo entiendo que traigan gente foránea cuando es algo técnico, pero para el trabajo cotidiano me parece una falta de respeto. A veces a las empresas mineras hay que exigirles o imponerles más condiciones por parte de los gobiernos provinciales, y hacer que tengan mayor responsabilidad social y empresarial”.

Alicia Kirchner cuestionó los cambios a la Ley de Glaciares

Antes, la senadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, advirtió que la iniciativa “no tiene seguridad jurídica” y que, de avanzar en esas condiciones, “va a ser intervenida”. En esa línea, sostuvo: “La ciencia advierte pero el Gobierno sigue avanzando y atropellando, y lo más claro de lo que estoy diciendo es este dictamen que circuló hace unos minutos, que por lo poco que pude leer realmente es un adorno, pero no se toca el tema de fondo”.

“Estamos ante un retroceso institucional. Firmaron un dictamen y ahora lo modifican. Así no se legisla”, expresó. La exmandataria provincial acompañó las críticas del bloque opositor por los cambios incorporados después de la firma del despacho de comisión y alertó que la escasa claridad normativa podría derivar en una ola de judicializaciones.

“Creo que va a ser intervenida la ley porque no tiene seguridad jurídica”, afirmó. También reprochó que no se respetaran las exposiciones de especialistas y organizaciones que participaron en las comisiones y denunció un “desorden institucional”.

Fuente: La Opinión Austral

