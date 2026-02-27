Los Antiguos: Incendio de pastizales

Los Antiguos: Bomberos sofocaron un incendio de pasturas y arboleda en la calle Esteban Moreno

Cerca de las 19:35 hs de ayer, personal de la División Cuartel XIII intervino ante un incendio que se originó en un sector de pastizales y alcanzó a varios álamos de aproximadamente 15 metros de altura.

La Intervención: La dotación del Móvil Ford Cargo desplegó líneas de ataque de 38 mm para combatir las llamas en altura y evitar la propagación hacia viviendas linderas.

Causa: El siniestro se originó debido a una quema de basura descontrolada.

Resultado: Tras 30 minutos de intenso trabajo, se logró la extinción total, asegurando que no queden focos activos.

Recordatorio importante: Las quemas de residuos están prohibidas y, bajo condiciones climáticas variables, pueden salirse de control en pocos segundos, poniendo en riesgo el patrimonio y la vida de los vecinos.

Fuente: Bomberos Superintendencia

