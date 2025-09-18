Jubilados ANSES: ¿Cómo ahorrar 15% en supermercados con las tarjetas de Banco Santa Cruz?

Santa Cruz-, El Banco Santa Cruz informó que hasta el próximo 30 de septiembre los jubilados y pensionados podrán acceder a un 15% de ahorro en compras en supermercados, de lunes a viernes, en el marco del programa Beneficios ANSES.

El Banco recordó además que continúan vigentes todos los beneficios habituales que ofrece la entidad en diversos rubros, como por ejemplo hasta 30% de ahorro en Farmacias y supermercados, los que pueden consultarse en https://www.bancosantacruz.com/personas/jubilados

