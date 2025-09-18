La candidata Gisella Martínez dialogó con vecinos, jubilados y visitó el Hospital

Perito Moreno-, Asimismo, la abogada se reunió con afiliados y referentes radicales de esa localidad. “Es indispensable hablar cara a cara con los vecinos para impulsar proyectos que mejoren la vida cotidiana de los santacruceños desde el Congreso de la Nación”, subrayó.

Ayer, la candidata a diputada nacional Gisella Martínez, que integra la lista Por Santa Cruz encabezada por José Daniel Álvarez, visitó las instalaciones del Hospital Distrital “Dr. Oscar Natale” de la localidad de Perito Moreno, donde fue recibida por el director, Dr. Héctor Tomalinno, y dialogó con el personal de salud acerca de la situación actual del nosocomio.

En este sentido, Martínez destacó “las distintas acciones y los avances del Gobierno Provincial en materia de salud pública, como así también la importancia de seguir trabajando para atender las demandas de cada localidad y reforzar las políticas sanitarias para llegar a cada rincón de la provincia, tras años de abandono por parte de gestiones anteriores”.

Del mismo modo, visitó las instalaciones del Centro de Informes junto a la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Cultural y Ambiental, Carina Uribe, y su equipo de trabajo, donde conversó acerca de las diferentes acciones que se están llevando adelante en lo que respecta a implementación de mejoras en el Parque Provincial “Cueva de las Manos”, entre otros aspectos.

Por otra parte, la abogada visitó el Centro de Jubilados, Pensionados y Retirados Provinciales donde fue recibida por la presidenta María Nélida Pierrasteguy junto a otros jubilados y socios activos del centro. Allí Martínez tuvo la oportunidad de recorrer las instalaciones, apreciar las remodelaciones edilicias y finalmente brindó una charla explicativa a los presentes acerca de cómo votar con el sistema electoral tras la implementación de la Boleta Única de Papel.

Tras la visita, Martínez agradeció “el cálido recibimiento” y resaltó “la necesidad de continuar trabajando en políticas públicas que apunten a garantizar los derechos y el cuidado integral de los adultos mayores desde el Congreso de la Nación”.

Además, la candidata a diputada nacional que forma parte del sector político que tiene como referente al vicegobernador Fabián Leguizamón fue recibida por autoridades partidarias, concejales mandato cumplido y la concejal radical Analía Moro en el Comité de la UCR Perito Moreno. En el lugar, Martínez conversó con afiliados acerca de la necesidad de renovación, del fortalecimiento del radicalismo santacruceño, de estrechar lazos con el interior provincial y finalmente agradeció “la afectuosa y cordial bienvenida” por parte de los correligionarios de esa localidad.

Por último, Martínez hizo un balance positivo tras su paso por esa localidad y resaltó: “Es indispensable recorrer la provincia, hablar cara a cara con los vecinos, escuchar sus necesidades, para poder llevar respuestas a cada localidad y poder impulsar proyectos e iniciativas que beneficien y mejoren la vida cotidiana de los santacruceños desde el Congreso de la Nación”.

