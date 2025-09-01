La abogada radical Gisella Martínez presentó su candidatura a diputada nacional junto Álvarez

Santa Cruz-, En su discurso, Martínez remarcó: «Nuestro límite es el kirchnerismo”, y destacó la figura de José Daniel Álvarez, calificando la lista Provincias Unidas por Santa Cruz como un espacio “plural y federal”.

Esta tarde, la candidata a diputada nacional, Dra. Gisella Martínez, que integra la lista Provincias Unidas por Santa Cruz encabezada por José Daniel Álvarez, participó del multitudinario Acto de Lanzamiento de Campaña que contó con la presencia especial del gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, y del vicegobernador Fabián Leguizamón, que se realizó en el Polideportivo de Empleados de Comercio en la capital santacruceña, ante más de mil personas.

Ante la presencia de autoridades, funcionarios, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, vecinos, trabajadores, militantes de los distintos espacios políticos y los candidatos que integran la lista Provincias Unidas por Santa Cruz, Gisella Martínez -quien representa al radicalismo santacruceño- dio un mensaje dirigido al pueblo, reafirmando su compromiso y capacidad para representar, defender los intereses y ser la voz de los santacruceños en el Congreso de la Nación.

En este marco, Martínez destacó: «Es un honor y un orgullo hoy estar acá, siendo parte de una espacio federal y plural como Provincias Unidas Por Santa Cruz, con muchas voces unidas por un mismo objetivo: hacer crecer a nuestra provincia. Llegó el momento que la voz de los jóvenes que quieren involucrarse en la política sea escuchada. Hoy invito a cada joven de Santa Cruz a participar y estar en los espacios de toma de decisiones».

Por otra parte, la abogada radical que pertenece al sector del radicalismo liderado por el vicegobernador Fabián Leguizamón, aclaró: «Nuestro límite es muy claro: no volver al kirchnerismo. Podríamos ser una de las provincias con mayor progreso del país; sin embargo, nos dejaron una provincia devastada después de años de corrupción y abandono».

«Mientras otros candidatos hacen campaña y festivales, los vecinos siguen sin servicios básicos. Tampoco podemos avalar los discursos de odio, la violencia, ni avanzar en contra los sectores más vulnerables», advirtió Martínez y sostuvo que la única forma de reconstruir a Santa Cruz «es unidos a través del diálogo, para encontrar soluciones a las demandas históricas de los santacruceños».

Asimismo, Martínez subrayó: «Tenemos una provincia rica en recursos y con un potencial enorme. Pero por sobre todo, a nuestra gente. Por eso, la única forma de reconstruir a Santa Cruz es a través de la producción, de la industrialización y del empleo genuino».

«Nos queda mucho camino por recorrer, pero tenemos mujeres y hombres con la capacidad y el coraje para hacerlo. Ese es el compromiso que asumimos con José Daniel Álvarez y con Juan José Ortega y todos los candidatos con total convicción: defender los intereses de cada uno de los santacruceños en el Congreso, con honestidad, compromiso y trabajo», concluyó.

