SIPGER y JERÁRQUICOS inician Paro a la operadora YPF

Regionales-, La medida de fuerza iniciará a las 00 horas, y comprenderá los yacimientos operados en Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. Se reclama mayor inversión por parte de YPF.

Cabe recordar que, días atrás, los sindicatos petroleros convencionales y jerárquicos decidieron unificar esfuerzos e iniciar una medida de fuerza consistente en Alerta y Movilización, que abarcó todos los yacimientos de YPF en la región.

En esta oportunidad, los gremios liderados respectivamente por Rafael Güenchenen y José Llugdar decidieron endurecer la medida, buscando respuestas de YPF respecto a la falta de inversiones en la Patagonia austral.

