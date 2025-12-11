La Ascensión invita a celebrar un nuevo aniversario del Parque Nacional Patagonia

Santa Cruz-, El domingo 14 de diciembre, La Ascensión celebrará el 11° aniversario del Parque Nacional Patagonia con espectáculos, charlas, senderos y propuestas gastronómicas para toda la comunidad.

Ivana Zapata, integrante del equipo del área protegida, cuenta que en este territorio conviven distintos sectores con historias y gestiones complementarias. “Rewilding Argentina administra los Portales Cañadón Pinturas y Cueva de las Manos conocidos como Parque Patagonia, mientras que los sectores donados forman hoy parte del Parque Nacional Patagonia y de las Reservas Naturales Silvestres”. Este 11° aniversario celebra esas áreas bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales y que la fiesta tendrá lugar en la Reserva Natural Silvestre La Ascensión, una de las puertas de entrada más queridas por la comunidad.

Cada edición convoca nuevos protagonistas. “El festejo nos permite compartir con la comunidad el orgullo de contar con un área protegida que resguarda ecosistemas y patrimonio cultural. Invitamos a que más vecinos, instituciones, artistas y familias se acerquen y se apropien del lugar”, señala Ivana. Ese gesto —el de sentirse parte— sostiene gran parte de la identidad del evento.

Un día para encontrarse

La propuesta de este año “reúne arte, tradición y conocimiento local. Habrá músicos de la región, academias folclóricas, bandoneonistas y un cierre festivo con el grupo Chequenes”, adelanta Ivana.

La programación suma actividades que dialogan directamente con el territorio. El guía Amador Conrrado ofrecerá una salida de identificación de flora y Guido Vittone brindará una charla histórica en la matera sobre el pasado y el presente de la Patagonia. Para las infancias, el grupo Exploradores preparó un taller creativo de flora y arte.

La gastronomía tendrá un rol central. Los artesanos, emprendedores y productores locales estarán presentes con sus propuestas, acompañados por una cervecería artesanal de la zona. La jornada también marcará la inauguración de la cantina El Fogón del Buen Samaritano, con opciones regionales y un almuerzo con cordero.

Ivana describe a La Ascensión como “un espacio único, al alcance de toda la comunidad”, un lugar donde la flora, las aves y los restos de la ex estancia conviven en un mismo recorrido. “Es un entorno que invita a vivir la experiencia completa del lugar”, señala.

Los eventos que se realizan ahí fortalecen el vínculo entre conservación y vida comunitaria. “La comunidad usa el espacio, lo recorre, lo celebra y también lo cuida”. Ese sentido de pertenencia marca el pulso de cada edición y proyecta un futuro compartido.

Más educación, más senderos, más comunidad

El aniversario también abre la puerta a lo que viene. El equipo mira el próximo año con entusiasmo. Ivana enumera algunos objetivos; “Queremos continuar con acciones de conservación, mejorar la infraestructura de uso público, fortalecer las actividades educativas y promover nuevas iniciativas que integren a la comunidad en la gestión y en el desarrollo turístico responsable”. La idea es consolidar a La Ascensión como una puerta abierta y representativa del Parque Nacional Patagonia.

Para quienes todavía no conocen el lugar, la Reserva Natural Silvestre La Ascención, ofrece senderos de distintos niveles, un camping cómodo para familias, avistaje de aves, fauna silvestre, un casco histórico que interpela a cada visitante y actividades culturales que le dan vida al sitio. “Paisajes abiertos, aire puro y la posibilidad de reconectar con la naturaleza”, resume Ivana.

El domingo 14 de diciembre, de 10 a 18 h, ese conjunto de historias, sabores, conocimientos y músicas volverá a reunirse en La Ascensión. El aniversario promete una jornada para celebrar el territorio, reconocer el trabajo de quienes lo cuidan y, sobre todo, encontrarse.

