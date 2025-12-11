Exitoso cierre en la UTN de la Diplomatura Universitaria en Arteterapia

Santa Cruz-, Una jornada con actividades abiertas a la comunidad y un Aula Magna colmada fueron el escenario perfecto para dar cierre a la Diplomatura en Arteterapia con orientación en salud y educación 2025.

Las instalaciones de la Facultad Regional Santa Cruz se vistieron de gala y ofrecieron a las personas asistentes un amplio abanico de actividades y talleres con técnicas de expresión creativa y psicoterapia a través de las pintura, collage, dibujo, moldeado y escritura creativa, entre otras artes.

Resultó no solo una propuesta innovadora sino la muestra de cierre anual de las 57 personas diplomadas que expusieron sus producciones con tintes terapéuticos y artísticos.

Quienes asistieron al evento, pudieron recorrer cada una de las propuestas y participar también del Acto protocolar en el que la Vicedecada Lic Eva Balcazar Andrade y el Secretario de Extensión y Cultura, Lic. Diego Navarro, junto a la Profesora Silvina Casabella y las Dras. Soraya Saldivia y Albana Carrizo, hicieron entrega de los diplomas que acreditan la asistencia a las 250 horas reloj dictadas desde abril a la fecha y también de reconocimientos a las instituciones y referentes que acompañaron desde diferentes espacios esta oferta académica.

El corolario de esta propuesta fue dado por los espectáculos musicales que dieron cierre a una jornada de actividades que atestiguó el trabajo llevado a cabo durante este año.

Visited 28 times, 28 visit(s) today