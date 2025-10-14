La candidata a diputada nacional visito la escuela de kayak “I Yenu Jono”

Rio Gallegos-, La abogada radical que integra la lista Por Santa Cruz encabezada por José Daniel Álvarez destacó el trabajo comunitario en red y el espacio de contención que ofrece dicha asociación.

La candidata a diputada nacional Gisella Martínez de la lista Por Santa Cruz -encabezada por José Daniel Álvarez, visitó la Asociación “I Yenu Jono”, una escuela de kayak que hace más de 20 años viene trabajando en Río Gallegos, enseñando este deporte a niños, adolescentes y adultos.

En el lugar, la abogada radical conversó con el coordinador de la asociación, José Jaramillo, quien detalló el trabajo que se realiza desde ese espacio de encuentro donde chicos y grandes pueden acceder a clases gratuitas y habló sobre la importancia hecho de compartir, cuidar y conectar con la naturaleza haciendo actividades al aire libre.

Por su parte, Martínez destacó “el cálido recibimiento, el trabajo comunitario en red, el sentido de pertenencia de quienes forman parte de este grupo, los nuevos proyectos como el invernadero y la importancia de promover la integración y contención social, demostrando el fuerte compromiso con la comunidad por parte de la asociación”.

Visited 10 times, 7 visit(s) today