Principio de incendio en complejo habitacional

Pto Deseado-, La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en fecha 11 de octubre del corriente año, siendo aproximadamente las 01:20 horas, personal de la División Comisaría Puerto Deseado tomó conocimiento de un posible foco ígneo en el Barrio 80 Viviendas, escalera N° 3.

De manera inmediata, se comisionó personal al lugar, constatando la veracidad de lo informado, observándose en el primer piso un bidón con líquido combustible. Ante ello, se procedió de forma preventiva a evacuar a los vecinos del sector, mientras se convocaba al personal de Bomberos, haciéndose presentes dos autobombas, quienes trabajaron en la extinción total del foco ígneo el cual se desarrollaba frente a la puerta del departamento número 4.

Efectuadas las diligencias de rigor, se pudo establecer que el incendio se habría iniciado de manera intencional. Asimismo, se recepcionó declaración testimonial a la persona a cargo del inmueble, un departamento sin habitar, próximo a ser restituido a sus propietarios, quien aportó información que permitió sindicar una sospecha de autoría.

El sospechoso fue identificado y fijó domicilio a disposición de la sede judicial interviniente, continuando las actuaciones bajo las directivas del Juzgado de Instrucción local.

División Comunicación y Difusión – Policía de la Provincia de Santa Cruz

Visited 151 times, 145 visit(s) today