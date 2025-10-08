La candidata Martínez se reunió con integrantes del Grupo Renacer

Piedra Buena-, Asimismo, las integrantes del espacio de acompañamiento a pacientes oncológicos agradecieron al vicegobernador Fabián Leguizamón y a la intendenta de Piedra Buena, Analía Farías, por la entrega de un terreno destinado a una nueva sede de esa organización.

La candidata a diputada nacional Gisella Martínez de la lista Por Santa Cruz -encabezada por José Daniel Álvarez- junto al vicegobernador Fabián Leguizamón se reunió esta mañana en la capital santacruceña con integrantes del Grupo Renacer de Comandante Luis Piedra Buena, un espacio de acompañamiento para pacientes oncológicos y familiares, impulsado por un grupo de mujeres que transformaron su experiencia y aprendizajes en un proyecto colectivo en beneficio de esa comunidad.

Durante su paso por Río Gallegos, las integrantes del Grupo Renacer agradecieron al vicegobernador Fabián Leguizamón y a la intendenta de Comandante Luis Piedra Buena por las gestiones realizadas para concretar la entrega de un terreno que será destinado a la sede de esa organización.

En este sentido, la abogada radical que integra la lista Por Santa Cruz destacó “la importante labor de ese grupo que brinda contención, ayuda, recursos y talleres que fortalecen los vínculos y promueven el bienestar para los pacientes oncológicos y sus familiares, desde el compromiso y la solidaridad”.

