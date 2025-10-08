Diputados analizaron y trataron diversos proyectos en comisiones

Santa Cruz-, Durante el día se concretaron distintas reuniones de comisiones en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, en las cuales los legisladores pudieron debatir y trabajar diferentes iniciativas.

En el marco de la comisión de Desarrollo Social, los diputados trataron y analizaron el proyecto de Ley N°399/25 presentado por el Poder Ejecutivo Poder sobre Planificación y Desarrollo Urbanístico en Santa Cruz, el cual busca promover un crecimiento ordenado, sostenible y equitativo determinando criterios y procedimientos que aseguren una planificación adecuada y un uso responsable del suelo. Dicha iniciativa obtuvo despacho favorable en las comisiones de Desarrollo Social y Recursos Naturales.

Por otro lado, en la comisión de Recursos Naturales estuvo presente el Secretario de Estado de Minería, Pedro Tiberi, y la Subsecretaria de Legales, Paola Pavanello, quienes fueron invitados por los integrantes de la comisión para debatir sobre el proyecto de Resolución N° 496/25 del diputado Fernando Martínez (Por Santa Cruz) mediante el cual solicita un informe detallado del Plan de Cierre de la Mina “Manantial Espejo”, considerando el impacto social y económico que esta decisión trajo aparejada.

Al respecto, las autoridades provinciales evacuaron dudas sobre los procesos de cierre de mina, el trabajo que se viene realizando desde el área, las posibilidades de reconversión de las economías locales, las problemáticas que se generan con la apertura y el cierre de proyectos mineros, experiencias en otras provincias y países, alternativas para mejorar la legislación vigente y la necesidad de avanzar en normativas que se adapten a las tecnologías y demandas actuales, entre otros puntos.

Finalmente, los diputados destacaron el gesto de apertura y la predisposición por parte de las autoridades de Minería que se acercaron para responder preguntas efectuadas por los legisladores de los distintos bloques parlamentarios. Por último, cabe mencionar que dicho proyecto continúa en comisiones para su posterior tratamiento.

