La Patagonia es la que mas sufre con la inflación según datos del Indec

Patagonia-, El Instituto de Estadística y Censo dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor en la región patagónica que arrojó una suba del 2,4% siendo la más alta del país y marcando una suba de la inflación del 23,7% en lo que va del año y del 35,4% en el interanual

Según el informe oficial del INDEC, los rubros con mayores incrementos durante septiembre en la Patagonia fueron:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento del 3,7%.

Transporte, con una suba del 4,6%.

Salud, que registró un incremento del 2,6%.

Equipamiento y mantenimiento del hogar, con el 2,6%.

En tanto, alimentos y bebidas no alcohólicas -uno de los segmentos de mayor incidencia en el consumo diario- subieron un 1,9%, mientras que prendas de vestir y calzado aumentaron 0,9%, siendo uno de los rubros de menor impacto en el mes.

Acumulado anual e interanual

En el acumulado de enero a septiembre de 2025, la inflación regional alcanzó un 23,7%, destacándose los fuertes incrementos en vivienda y servicios (41%), educación (74,4%) y alimentos y bebidas (20,3%).

En la comparación interanual, la Patagonia se ubicó en 35,4%, superando el promedio nacional de 31,8%.

Los datos muestran que, si bien la desaceleración de precios continúa a nivel país, las regiones del sur siguen enfrentando niveles de precios más altos, producto de los costos logísticos, climáticos y de transporte.

Qué prevé el INDEC para los próximos meses

El organismo estadístico señaló que la tendencia inflacionaria del tercer trimestre muestra una moderada desaceleración, pero advirtió que persisten presiones en rubros vinculados al servicio público y la energía, especialmente en zonas con alta demanda de calefacción, como la Patagonia.

De esta manera, el sur argentino continúa entre las regiones más caras del país, con un impacto directo en los bolsillos de los consumidores y en el costo general de vida.

(Fuente: El Diario Nuevo Día, en base a datos del INDEC)

